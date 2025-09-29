Homem agride ex-companheira e acaba preso com droga em Cerejeiras

Na noite de domingo, 28, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na esquina da Rua Colômbia com a Rua Maceió, no bairro Alvorada, em Cerejeiras.

No local, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou que seu ex-amásio, identificado como C.I.M.M., esteve em sua residência sob o pretexto de buscar roupas e documentos pessoais.

A mulher afirmou ter dito que entregaria os pertences posteriormente, mas o homem se irritou e, já na via pública, a agrediu com um soco na cabeça e um tapa no rosto, derrubando-a ao chão.

A vítima contou que, para se defender, também passou a agredir o ex-companheiro com socos e chutes. A guarnição presenciou parte da confusão ao chegar no local. A mulher apresentava hematoma no pulso direito, compatível com a narrativa, e disse que vem sendo constantemente ameaçada pelo ex desde o fim do relacionamento, ocorrido há cerca de três semanas.

O suspeito apresentava vermelhidão nas costas e na lombar, além de um pequeno corte no maxilar. Durante revista pessoal, foi encontrada em seu bolso uma porção de substância aparentando ser pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e, junto com a vítima e o entorpecente apreendido, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.