Facebook Instagram
segunda-feira, 29 de setembro de 2025.

Homem com mandado de prisão é capturado após perseguição em Vilhena

Suspeito tentou fugir de motocicleta, sofreu queda e acabou preso em área de mata
Imagem: Ilustrativa

Na manhã desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar prendeu V.L.S., após intensa perseguição no bairro Maria Moura, em Vilhena.

O homem, que conduzia uma motocicleta Honda prata, tentou escapar ao avistar a viatura da Rádio Patrulha, desrespeitou leis de trânsito e acabou caindo na Rua Odete Zaffanelli. Em seguida, fugiu a pé e entrou em uma área de mata, mas foi localizado com apoio de outras guarnições.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Valdinei foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e posteriormente apresentado na Colônia Penal. A motocicleta foi recolhida ao pátio da CIRETRAN.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.