Homem com mandado de prisão é capturado após perseguição em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 29, a Polícia Militar prendeu V.L.S., após intensa perseguição no bairro Maria Moura, em Vilhena.
O homem, que conduzia uma motocicleta Honda prata, tentou escapar ao avistar a viatura da Rádio Patrulha, desrespeitou leis de trânsito e acabou caindo na Rua Odete Zaffanelli. Em seguida, fugiu a pé e entrou em uma área de mata, mas foi localizado com apoio de outras guarnições.
Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Valdinei foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e posteriormente apresentado na Colônia Penal. A motocicleta foi recolhida ao pátio da CIRETRAN.