terça-feira, 30 de setembro de 2025.

Jovem é preso com droga e revela esquema de “delivery” de entorpecentes em Vilhena

Durante abordagem da Rádio Patrulha, suspeito confessou envolvimento em rede de tráfico por aplicativo de mensagens
Na noite desta segunda-feira, 29, durante patrulhamento pela Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, a Rádio Patrulha abordou I.G.S.B., que conduzia uma motocicleta Honda CG 125.

O jovem demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e foi parado próximo ao cruzamento com a Rua 807. Na busca pessoal, os policiais encontraram um celular, uma carteira, uma balança de precisão e uma porção de aproximadamente 5 gramas de substância aparentando ser cocaína.

I., relatou que havia acabado de entregar cerca de 50 gramas da droga no bairro Jardim Vitória e revelou a existência de um esquema de tráfico em formato “delivery”, realizado por meio de aplicativo de mensagens.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia, junto com a motocicleta, celular e demais pertences.

