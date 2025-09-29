PM prende suspeito com fios furtados e porções de crack no Jardim Primavera em Vilhena

Na noite de domingo, 28, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Primavera, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha localizou C.G.S., vulgo “Neno”, na esquina da Rua 1515 com a Rua Dália. O homem é conhecido no meio policial por envolvimento em práticas reiteradas de furtos.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, junto ao suspeito foram encontrados um rolo de fios, aparentemente produto de furto, além de um pote contendo substância análoga a crack. Ao redor do recipiente, estavam espalhadas seis porções da droga embaladas em papel, prontas para venda.

No local também havia uma bicicleta Colli Munique de cor preta com adesivos azuis. Como nem C., nem os demais presentes assumiram a propriedade do veículo, e tampouco informaram sua origem, ela foi apreendida sob suspeita de furto.

Ainda segundo a polícia, ao perceber a aproximação da guarnição, C., jogou os objetos ao chão, mas recebeu voz de prisão em seguida.

Durante a abordagem, ele negou envolvimento em furto ou tráfico, afirmando desconhecer a origem dos materiais e da bicicleta.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos, onde ficará à disposição da Justiça.