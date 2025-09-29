VÍDEO: Colisão entre carros é registrada na marginal da BR-174 em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 29, um acidente envolvendo dois carros, um Fiat Siena e um VW Gol, foi registrado na marginal da BR-174, nas proximidades da Friron, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, os veículos seguiam no mesmo sentido em direção à BR-364, quando o motorista do Siena teria sinalizado que iria acessar a rodovia. Nesse momento, o condutor do Gol acabou colidindo na traseira do Siena, que com o impacto caiu na vala entre a rodovia e a marginal.

A passageira do Siena, esposa do condutor, que está grávida, precisou ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência.

