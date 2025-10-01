Pai e filho venezuelanos discutem e caso termina na delegacia em Vilhena

Na noite de terça-feira, 30, uma ocorrência de desentendimento familiar mobilizou a Polícia Militar na Rua Dália, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, por volta das 21h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após denúncias de uma discussão acalorada entre pai e filho, ambos de nacionalidade venezuelana.

No local, os policiais conversaram com J.G.C.G., de 51 anos, que relatou que o conflito teve início devido a um documento assinado junto à Defensoria Pública, quando seu filho, D.J.C.F., de 28 anos, estava recolhido na Cadeia Pública. O documento mencionava que D., apresentava problemas de ordem psiquiátrica, informação da qual ele teria tomado conhecimento apenas nesta data.

Ao questionar o pai sobre o conteúdo, D., afirmou que J., se exaltou e passou a ameaçá-lo verbalmente, proferindo frases como “vai correr sangue”. Em seguida, segundo o relato, J., teria se apossado de uma faca.

Com os ânimos exaltados e ambos se recusando a deixar a residência, a Polícia Militar conduziu pai e filho até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.