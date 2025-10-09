Homem com tornozeleira eletrônica desligada é preso após agredir coordenador de ONG em Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 8 de outubro de 2025, por volta das 14h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada e deslocou-se até a Base do Pelotão de Trânsito (Ptran), na região central de Vilhena, para averiguar uma denúncia de lesão corporal.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já detido por um sargento da Polícia Militar. Segundo o relato do militar, o homem havia se desentendido com o coordenador de uma ONG que acolhe dependentes químicos.

Durante a discussão, o suspeito se apossou de um pedaço de madeira com ponta e, por diversas vezes, tentou golpear a vítima na região do pescoço.

Em contato com o coordenador, ele confirmou a versão do policial e relatou que só não sofreu ferimentos mais graves porque colocou o braço à frente para se defender, sendo atingido no rosto. A vítima sofreu um corte e escoriações faciais, além de apresentar ferimentos leves nos braços.

Durante revista pessoal ao agressor, os militares constataram que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada. Questionado, o homem afirmou que o dispositivo e as medidas judiciais relacionadas são provenientes da cidade de Ariquemes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.