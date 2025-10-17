PC deflagra operação e investiga desvio milionário de soja e milho em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Regional de Vilhena, deflagrou na manhã desta sexta-feira (17) a Operação “Grão Falso”, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio e comercialização irregular de grãos de soja e milho no município e em outras localidades do Cone Sul do estado.

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais, além de outras medidas judiciais expedidas pela Vara das Garantias do Poder Judiciário de Rondônia.

De acordo com as investigações, o grupo investigado adulterava registros de cargas, simulando o recebimento de determinadas quantidades de grãos enquanto lançava volumes diferentes nos documentos oficiais. A manobra teria gerado um prejuízo estimado em cerca de R$ 3 milhões, afetando produtores rurais e empresas do setor agrícola.

Durante as diligências, foram apreendidos documentos, computadores e equipamentos eletrônicos, que serão analisados pela perícia técnica para aprofundar a apuração e identificar todos os envolvidos no esquema.

Os suspeitos poderão responder por associação criminosa, furto qualificado e outros delitos relacionados, conforme o avanço das investigações.

Em nota, a Polícia Civil de Rondônia destacou o compromisso da instituição no combate a fraudes e crimes que afetam o setor produtivo do estado, reforçando a importância da transparência e legalidade nas atividades comerciais agrícolas.

“A atuação firme contra esquemas fraudulentos no campo é essencial para garantir a segurança jurídica e a confiança no mercado agrícola de Rondônia”, ressaltou a corporação.