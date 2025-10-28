Aluno é agredido dentro de sala de aula em escola estadual de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 28, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão física em uma escola estadual localizada no bairro Boa Esperança, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, dois alunos do 1º ano do Ensino Médio iniciaram uma discussão durante a aula e, em seguida, um deles passou a agredir o outro com vários socos e chutes. As agressões só cessaram após a intervenção de colegas de classe.

As imagens das câmeras de segurança registraram o momento da briga e mostraram que o professor presente na sala não interveio durante o conflito. O estudante agredido sofreu escoriações leves no rosto, mas não precisou de atendimento médico.

Os envolvidos foram encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis. O Conselho Tutelar acompanhou o caso.