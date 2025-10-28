Facebook Instagram
Colisão entre carro e moto é registrada no bairro Embratel em Vilhena

Acidente ocorreu após conversão de carro; motociclista recusou atendimento médico
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil como acidente de trânsito sem vítima

No começo da noite de segunda-feira, 27, a Polícia Militar registrou uma colisão entre uma motocicleta e um carro na Rua 1, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o motorista do carro relatou aos policiais da Rádio Patrulha, que seguia em direção contrária à motocicleta e realizou uma conversão à esquerda para entrar em uma residência, cruzando a pista contrária.

O motociclista, que trafegava no sentido oposto, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra o farol dianteiro direito do veículo.

Com o impacto, o condutor da moto caiu ao solo, mas não sofreu ferimentos aparentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local, porém o motociclista recusou encaminhamento ao hospital.

Ambos os condutores permaneceram no local, apresentaram a documentação em dia e informaram ter chegado a um acordo sobre os danos materiais.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil como acidente de trânsito sem vítima.

