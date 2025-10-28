Colisão entre motonetas deixa condutores feridos em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, uma colisão transversal entre duas motonetas foi registrada no cruzamento da Rua 1805 com a Travessa C, em frente ao 1° Subgrupamento de Bombeiros Militar, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, um dos condutores seguia pela Rua 1805, sentido BR-364, quando foi surpreendido pelo outro motociclista que trafegava pela Travessa C e não respeitou a placa de “pare”, resultando na batida.

Com o impacto, ambos os condutores sofreram escoriações e foram socorridos ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Nenhum deles apresentava sinais de embriaguez.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e os veículos foram removidos para o pátio do 1° Subgrupamento de Bombeiros Militar.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis.