Defensora histórica da Amazônia, Neidinha Suruí deve disputar vaga ao Senado por RO

A Rede Sustentabilidade se prepara para lançar oficialmente, nos próximos dias, a pré-candidatura da indigenista Neidinha Suruí, ao Senado Federal, por Rondônia.

Reconhecida nacional e internacionalmente por sua trajetória em defesa da Amazônia e dos direitos dos povos indígenas, Neidinha deve representar no pleito de 2026 uma das candidaturas mais simbólicas da região Norte, com foco em meio ambiente, sustentabilidade e direitos humanos.

O anúncio foi feito pelo primeiro porta-voz da Rede Sustentabilidade em Rondônia, Samuel Costa, que destacou a importância de candidaturas comprometidas com a agenda verde e o enfrentamento às mudanças climáticas. “A Neidinha é uma mulher multifacetada, uma verdadeira guardiã da floresta. Precisamos eleger parlamentares que entendam a urgência de políticas públicas capazes de minimizar os impactos das mudanças do clima e construir cidades inteligentes e sustentáveis, afirmou Costa.

Neidinha Suruí, cofundadora da ONG Kanindé, Associação de Defesa Etnoambiental, atua há mais de 40 anos na proteção da Amazônia e dos povos originários. Sua trajetória é marcada por resistência, diálogo e ações concretas em prol da conservação ambiental.

Ao aceitar o desafio político, ela afirma que pretende levar para o Senado a voz da floresta e das comunidades tradicionais, ampliando o debate sobre desenvolvimento sustentável e justiça climática. “Nosso compromisso é com o futuro. Precisamos construir políticas que respeitem a vida, o território e a natureza. A Amazônia não pode continuar sendo vista apenas como um espaço de exploração, mas como um bem essencial para a humanidade”, declarou a pré-candidata Neidinha Suruí.

Para Samuel Costa, com o lançamento da pré-candidatura, a Rede Sustentabilidade reforça sua estratégia de fortalecer lideranças com histórico de atuação em defesa do meio ambiente e de práticas políticas éticas e participativas. O evento oficial de lançamento deve ocorrer ainda nesta semana, em Porto Velho, reunindo lideranças ambientais, indígenas e representantes da sociedade civil