Deputado Alex Redano vistoria emenda de R$ 5,7 milhões destinada à saúde em Ariquemes

O recurso está garantindo a realização de atendimentos de saúde em diversas áreas por meio do projeto “Levando Saúde”, beneficiando milhares de pessoas em Ariquemes e em outros municípios do Vale do Jamari.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), vistoriou nesta segunda-feira (27) e terça-feira (28) a aplicação de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 5,7 milhões, destinada ao Instituto Asas da Amazônia.

Durante o projeto, que percorrerá várias cidades da região, estão sendo oferecidos atendimentos de ginecologia, com a realização do exame Papanicolau, consultas oftalmológicas com entrega gratuita de óculos de grau, aplicação de implanon, consultas com psiquiatra e pediatra, exames de ultrassonografia e atendimentos clínicos gerais.

O deputado Alex Redano destacou a importância do investimento e o impacto direto na vida da população. “Estamos vendo aqui o resultado de um trabalho que realmente faz a diferença. Muitas pessoas estavam há anos aguardando na fila de espera por consultas e exames. Hoje, elas saem daqui sorrindo, agradecidas e com a certeza de que mais uma ação foi realizada em prol danossa população”, afirmou o parlamentar.

A prefeita de Ariquemes, Carla Redano (União Brasil), também acompanhou os atendimentos e ressaltou a relevância do projeto. “Estamos felizes em ver essa ação acontecendo no nosso município. Ela desafoga a fila de espera e atende pessoas que há muito tempo aguardavam por exames e pela aplicação do implanon. É uma iniciativa que vem ao encontro dos anseios da população. Parabéns ao deputado Alex Redano por destinar essa emenda que contempla não só Ariquemes, mas todo o Vale do Jamari”, destacou a prefeita.

Em Ariquemes, os atendimentos do projeto “Levando Saúde” estão sendo realizados nos dias 27 e 28 de outubro, no Projeto Idade Vida, localizado na Avenida JK, Setor Institucional. A ação, custeada pela emenda do deputado Alex Redano, reforça o compromisso do parlamentar com a saúde pública e com o bem-estar das famílias rondonienses.