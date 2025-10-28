Deputado Cássio Gois entrega recursos à Apprusul e fortalece a agricultura familiar em Rolim de Moura

O deputado estadual Cássio Gois realizou, neste sábado (25), a entrega de um importante recurso no valor de R$ 224,1 mil à Associação Apprusul (KM 12), localizada na Linha 176 Sul, no município de Rolim de Moura.

O investimento foi destinado à aquisição de máquina de beneficiar café, elevador trifásico, bica de jogo (pré-limpeza) e descascador trifásico, equipamentos que vão garantir mais produtividade e qualidade ao trabalho dos agricultores da região.

Durante o evento, a comunidade celebrou a chegada dos equipamentos, que representam mais um passo na valorização da agricultura familiar e no fortalecimento da economia rural. O presidente da associação, Elias Reinholz destacou a importância do apoio do parlamentar.

“Estamos muito felizes com a chegada desses equipamentos. Isso vai facilitar muito o trabalho dos nossos produtores e melhorar o beneficiamento do café. A comunidade está em festa e só temos a agradecer ao deputado Cássio Gois, que sempre tem olhado com carinho para o homem do campo”, afirmou o presidente.

A vereadora de Rolim de Moura, Cida da Saúde, também esteve presente e fez questão de agradecer pessoalmente ao deputado pelo recurso destinado à associação.

“Fiquei muito feliz em ver o deputado Cássio Gois fazendo essa entrega aqui na nossa cidade. Ele tem um compromisso verdadeiro com o homem do campo, e a gente sabe o quanto essas famílias precisam desses equipamentos para continuar produzindo e melhorando de vida”, destacou Cida.

O deputado Cássio Gois ressaltou que o compromisso com o setor produtivo é uma das suas prioridades.

“O produtor rural é a base da nossa economia. Esses recursos chegam para fortalecer o trabalho de quem gera alimento, renda e desenvolvimento para Rondônia. Já entregamos recursos para mais de 30 associações em todo o estado, e o nosso compromisso é ir muito além disso — continuar sendo parceiros do campo, ajudando as associações e cooperativas a crescerem cada vez mais”, afirmou o parlamentar.