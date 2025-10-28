Eyder Brasil realiza 1ª etapa do Voto de Louvor aos jornalistas rondonienses

O deputado estadual Eyder Brasil realizou a 1ª etapa do Voto de Louvor em reconhecimento aos jornalistas e servidores da imprensa de Rondônia. A solenidade aconteceu no auditório Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa, e homenageou centenas de profissionais que contribuem para o fortalecimento da comunicação e da cidadania no Estado.

Durante o evento, Eyder destacou a importância do trabalho jornalístico para a democracia e anunciou novas iniciativas voltadas à valorização da categoria. “A gente, enquanto representante público, precisa do trabalho de cada um que faz a notícia chegar até a população. Quero sentar com o presidente Alex Redano e propor juntos o Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa de Rondônia, para que possamos dar mais um passo no reconhecimento dessa profissão tão essencial.”, afirmou o parlamentar.

O deputado também citou o pedido ao Governo do Estado para criação de uma linha de crédito específica no programa PROAMPE, voltada aos profissionais com registro (DRT) com juros reduzidos permitindo que jornalistas possam investir em equipamentos, ampliar sua atuação e fortalecer a profissão.

O secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, Alessandro Lubiana, parabenizou o deputado pela iniciativa e reforçou a relevância da homenagem. “Avançamos muito na comunicação rondoniense e iniciativas como essa reconhecem o trabalho árduo que fazemos todos os dias. Tenho certeza de que podemos contribuir ainda mais para fortalecer e pacificar a comunicação no Estado, buscando sempre melhores condições de trabalho e união na categoria”, destacou.

Eyder adiantou que, devido à limitação do espaço físico, uma segunda etapa do Voto de Louvor será realizada em breve para contemplar outros profissionais indicados por sindicatos, associações e veículos de comunicação de todo o Estado.