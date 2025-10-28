Homem é detido após desacatar policial em Base da P-TRAN no centro de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada até a Base da P-TRAN, localizada na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena, para atender uma ocorrência de desacato.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o fato teve início quando um homem deixou uma mochila com pertences pessoais na garagem da Base e se retirou do local sem avisar.

Ao retornar cerca de uma hora depois, foi informado por um policial que, por se tratar de área militar, não é permitido deixar objetos sem autorização.

O homem teria reagido de forma exaltada, proferindo ofensas e palavras de baixo calão contra o policial, desrespeitando as orientações dadas. Diante da atitude, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato à autoridade.

A Polícia Militar ressaltou que a Base é uma área de acesso controlado e que a permanência ou depósito de objetos no local só pode ocorrer mediante autorização prévia.