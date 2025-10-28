Homem é detido após mentir nome à polícia durante abordagem no centro de Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento nas imediações do Banco do Brasil, no centro de Vilhena, quando recebeu denúncias anônimas de que moradores de rua estariam abordando pedestres, principalmente idosos, e pedindo dinheiro de forma ameaçadora.

Diante das informações, os policiais se deslocaram ao local e encontraram cerca de quatro suspeitos. Três deles se identificaram corretamente, mas um homem forneceu nome falso aos policiais, dizendo se chamar Edvaldo Destro.

Após consulta mais detalhada, a equipe descobriu que o verdadeiro nome do indivíduo era outro. O suspeito também mentiu sobre o nome da própria mãe, tentando manter a falsa identidade.

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de falsa identidade.