Facebook Instagram
terça-feira, 28 de outubro de 2025.

Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete em Vilhena

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena

No início da noite de segunda-feira, 27, um acidente de trânsito entre uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Avenida 1510, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete trafegava pela Avenida 1510, sentido Cuiabá/Porto Velho, quando, ao cruzar a Avenida Melvin Jones, acabou colidindo com a motocicleta que seguia no sentido Centro/Bairro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo ferimentos e relatando dores nas pernas e na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu em observação médica.

A Perícia Técnica compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe e, após os trabalhos, os veículos foram liberados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.