Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete em Vilhena

No início da noite de segunda-feira, 27, um acidente de trânsito entre uma caminhonete e uma motocicleta foi registrado no cruzamento da Avenida Melvin Jones com a Avenida 1510, em Vilhena.
Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o condutor da caminhonete trafegava pela Avenida 1510, sentido Cuiabá/Porto Velho, quando, ao cruzar a Avenida Melvin Jones, acabou colidindo com a motocicleta que seguia no sentido Centro/Bairro.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo ferimentos e relatando dores nas pernas e na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde permaneceu em observação médica.
A Perícia Técnica compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe e, após os trabalhos, os veículos foram liberados. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena.