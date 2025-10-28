Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete no centro de Vilhena

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado na manhã desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, no cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Presidente Médici, no centro de Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o motociclista seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Cuiabá, quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Presidente Médici, colidiu com a caminhonete que trafegava em direção à BR-364.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e, posteriormente, registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.