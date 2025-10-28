OPA Champions de Karatê reúne mais de 800 atletas e bate recorde em Vilhena

O Ginásio Jorge Teixeira foi palco de um dos maiores eventos esportivos já realizados em Vilhena neste fim de semana, dias 25 e 26 de outubro de 2025.

O OPA Champions de Karatê Interestilos, organizado pela Associação Champions Club e filiada à Federação Estadual de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR), superou todas as expectativas e entrou para a história do esporte rondoniense.

Com 853 atletas individuais e 170 equipes, o torneio registrou o maior número de participantes já alcançado em competições da federação. O evento reuniu oito clubes de 19 cidades de Rondônia e de outros estados, consolidando-se como um marco no crescimento do karatê interestilos na região.

O campeonato, chancelado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI) e pela World Union of Karate-Do Federations (WUKF), reforçou o compromisso da Champions Club em promover o esporte com organização, excelência técnica e espírito de união entre atletas, treinadores e famílias.

O evento contou com apoio de diversas instituições e lideranças locais, além de empresas parceiras que contribuíram para o sucesso da realização.

Os organizadores agradeceram aos atletas, técnicos, árbitros e apoiadores pela confiança e pela energia positiva que tornaram o OPA Champions um sucesso absoluto. Segundo a coordenação da Champions Club, o resultado histórico é fruto da união e do esforço coletivo em prol do desenvolvimento do karatê em Rondônia.

Com recorde de inscrições e alto nível técnico nas disputas, o evento não apenas destacou o talento dos atletas, mas também reforçou o nome de Vilhena como referência em artes marciais no estado e no Brasil.