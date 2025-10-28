Rosangela Donadon solicita à Seduc melhorias estruturais na Escola Marechal Rondon em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) a indicação nº 14322/25, solicitando a construção de um palco, arquibancadas, banheiros e vestiário na quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (EEEMTI) Marechal Rondon, localizada em Vilhena.

Segundo a parlamentar, o pedido tem como objetivo melhorar a infraestrutura esportiva e cultural da escola, proporcionando aos estudantes e à comunidade um espaço mais adequado para a realização de atividades educacionais, esportivas e eventos sociais.

“A Escola Marechal Rondon é uma das mais tradicionais de Vilhena e atende centenas de alunos. Investir na estrutura da quadra é investir na qualidade da educação e no bem-estar dos nossos jovens”, destacou Rosangela Donadon.

A deputada reforçou ainda que o pedido foi construído com base em demandas apresentadas por professores, alunos e pais, que reconhecem o potencial do espaço para promover integração, lazer e desenvolvimento social.

Rosangela Donadon também agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha e à secretária de Educação, Albaniza Oliveira, pela atenção que vêm dedicando às demandas da região sul do estado e pelo compromisso com a melhoria das escolas públicas de Rondônia.