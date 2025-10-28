VÍDEO: motocicleta furtada é localizada em área de mata no bairro Cidade Verde IV em Vilhena

Na manhã de segunda-feira, 27, uma motocicleta furtada foi localizada em uma área de vegetação no bairro Cidade Verde IV, em Vilhena.

O veículo foi encontrado pelo próprio proprietário, que acionou a Polícia Militar após seguir rastros que o levaram até o local, nas proximidades do igarapé Barão do Melgaço.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor preta, havia sido furtada da residência da vítima na noite anterior. O proprietário relatou que, ao amanhecer, iniciou buscas por conta própria e notou pegadas que o conduziram até o ponto onde o veículo havia sido abandonado.

A guarnição da Rádio Patrulha compareceu ao local e confirmou que a motocicleta correspondia ao veículo com registro de furto.

A equipe da Perícia Técnica (Politec) foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e autorizou a remoção do bem até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que dois homens se aproximaram e furtaram o veículo. A Polícia Civil investiga o caso.

>>>Vídeo abaixo: