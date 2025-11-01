Casal é flagrado tentando comprar drogas com motorista de aplicativo em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, durante patrulhamento nas proximidades de um posto de combustível no cruzamento da BR-174 com a Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, uma guarnição da Rádio Patrulha abordou um casal em atitude suspeita.

Horas depois, por volta das 23h, os policiais voltaram a se deparar com o mesmo casal, desta vez conversando com um homem que estava em um veículo de transporte por aplicativo, modelo Chevrolet Onix branco.

Diante da suspeita de que o motorista pudesse estar envolvido no comércio de drogas, a equipe realizou nova abordagem.

Durante a busca veicular, foram encontradas várias porções de cocaína e crack, embaladas de forma compatível com o tráfico, além da quantia de R$ 60 em dinheiro. O casal relatou aos policiais que estava no local para adquirir entorpecentes com o condutor do veículo.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e seguem as providências cabíveis.