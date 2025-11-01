Cliente consome em casa noturna e não paga conta de R$ 1,5 mil em Vilhena; caso vai parar na delegacia

Na madrugada deste sábado, 1º de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma casa noturna localizada na Avenida Vitória Régia, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o cliente consumiu bebidas alcoólicas no local e, ao término, informou não ter o valor integral para quitar a conta, que somava aproximadamente R$ 1,5 mil.

O cliente se ofereceu para pagar parte da conta com cartão de débito, porém a operação foi recusada por falta de saldo.

O cliente afirmou dispor apenas de R$ 500 e comprometeu-se a quitar o restante posteriormente. Diante da situação, a guarnição orientou as partes sobre os procedimentos legais, inclusive a possibilidade de ação judicial para cobrança do valor devido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.