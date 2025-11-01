Confraternização termina em briga e ameaças após homem assediar esposa de colega de trabalho em Pimenteiras

Na manhã deste sábado, 1º de novembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na zona rural de Pimenteiras do Oeste, onde informações apontavam que dois homens, funcionários de uma fazenda, teriam entrado em vias de fato.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial conversou com um dos envolvidos, identificado pelas iniciais G., que relatou que, por volta das 16h do dia anterior, um colega de trabalho, identificado como V., chegou à sede da fazenda cumprimentando-o e também sua esposa. Segundo G., o visitante teria acariciado as costas da mulher de maneira considerada inadequada.

Apesar do desconforto, ambos permaneceram na sede da propriedade e passaram a consumir bebidas alcoólicas. Por volta da meia-noite, o casal decidiu encerrar a confraternização e foi dormir.

A esposa de G., contou à polícia que, durante a madrugada, acordou ao sentir alguém puxando seus pés e percebeu que se tratava de V., que ainda estava no local ingerindo bebidas com outras pessoas. O homem teria feito sinal de silêncio e a chamado para fora da casa, momento em que ela despertou o marido.

Ao perceber que o morador havia acordado, o suspeito saiu apressadamente do quarto, sendo confrontado na sala. Conforme o relato, houve luta corporal para expulsar o invasor, resultando em um hematoma no rosto e inchaço no pé direito de G.

Após ser expulso, o suspeito teria fugido do local, proferindo ameaças de morte contra o casal, afirmando que “você não vai respirar amanhã, vou buscar duas armas”.

A vítima informou à guarnição que temeu pela segurança da esposa e das duas filhas pequenas, limitando-se a proteger sua família.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações da fazenda, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as providências cabíveis.