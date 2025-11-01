Deputada Rosangela Donadon garante obras de recuperação e instalação de tubos na RO-496 em Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon garantiu, por meio de solicitação ao Governo do Estado, importantes obras de recuperação e melhorias na Rodovia 496, que liga a cidade ao distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

As intervenções estão sendo executadas pela 9ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e representam um grande avanço na infraestrutura da região, beneficiando diretamente produtores rurais e motoristas que dependem da estrada para o escoamento da produção e o transporte diário.

Entre os serviços realizados estão a conformação da plataforma com patrolamento, recomposição do revestimento primário (encalhamento), limpeza lateral da vegetação, substituição da ponte sobre o Rio Santo André, em Novo Plano, por tubos Armco, levantamento de greide (aterro) no trecho onde os tubos serão instalados e o aterro das erosões existentes ao longo da rodovia.

Rosangela Donadon destacou que o trabalho executado pela equipe da 9ª Residência do DER é um exemplo de comprometimento e eficiência. “Os servidores têm realizado um excelente trabalho, com dedicação e responsabilidade, garantindo que o serviço atenda às necessidades da população. Essa é uma obra que solicitamos com muita atenção, porque sabemos da importância dessa rodovia para o desenvolvimento de Chupinguaia”, afirmou a parlamentar.

A deputada reforçou que seguirá acompanhando de perto as obras e buscando novas melhorias para o município e seus distritos. “Estamos trabalhando para que as estradas do Cone Sul recebam a atenção que merecem, garantindo mais segurança e qualidade de vida para todos”, ressaltou.

Rosangela Donadon agradeceu ainda, de forma especial, ao governador coronel Marcos Rocha pelo apoio e pela sensibilidade em atender as demandas da região, e reconheceu a parceria da vereadora Angélica Peralta e do vice-prefeito Eliezer Paraíso, que têm contribuído para o fortalecimento das ações em prol do desenvolvimento de Chupinguaia.