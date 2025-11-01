Idoso de 85 anos é encontrado morto em residência no bairro Parque Industrial Novo Tempo em Vilhena

Na manhã deste sábado, 1º de novembro de 2025, por volta das 9h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma ocorrência de possível morte natural na Rua 1713, bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com o genro da vítima, que relatou que o idoso, de 85 anos, era cego e apresentava estado de saúde debilitado. Na manhã deste sábado, ao levar alimento até ele, percebeu que o sogro já estava sem vida.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e confirmou o óbito. Diante da situação, a Polícia Técnico-Científica não foi chamada ao local, por se tratar de morte natural.

A vítima não apresentava sinais de maus-tratos ou violência. A funerária de plantão foi acionada e realizou a remoção do corpo para os procedimentos de velório e sepultamento.