domingo, 02 de novembro de 2025.

VÍDEO: definidos confrontos da grande final da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

Decisões acontecem neste sábado, 1º de novembro, no Clube Park Embratel, com entrega de premiações às 20h
Imagem: Ilustrativa

A 5ª Copa de Futebol Society Embratel chega à sua grande final neste sábado, 1º de novembro, em Vilhena.

O evento, realizado no Clube Park Embratel, contará com uma série de partidas decisivas ao longo da tarde, reunindo equipes que se destacaram nas fases anteriores da competição.

A programação tem início às 15h, com o confronto entre C.A.V e Largados, seguido por Metal Ferro x Rota Fênix, às 16h. Às 17h, duelam Realeza x Reação, e às 18h, é a vez de Bem Amigos x Corrêa. Encerrando a rodada, às 19h, entram em campo Aroeirense e América, partida que promete fortes emoções.

A cerimônia de entrega das premiações está marcada para as 20h, coroando os campeões e destaques da edição 2025 do torneio.

A Copa de Futebol Society Embratel é organizada pela Liga de Futebol de Vilhena, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes) e do Clube Park Embratel, reforçando o incentivo ao esporte amador no município.

>>>Vídeo:

