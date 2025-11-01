VÍDEO: definidos confrontos da grande final da 5ª Copa de Futebol Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa de Futebol Society Embratel chega à sua grande final neste sábado, 1º de novembro, em Vilhena.

O evento, realizado no Clube Park Embratel, contará com uma série de partidas decisivas ao longo da tarde, reunindo equipes que se destacaram nas fases anteriores da competição.

A programação tem início às 15h, com o confronto entre C.A.V e Largados, seguido por Metal Ferro x Rota Fênix, às 16h. Às 17h, duelam Realeza x Reação, e às 18h, é a vez de Bem Amigos x Corrêa. Encerrando a rodada, às 19h, entram em campo Aroeirense e América, partida que promete fortes emoções.

A cerimônia de entrega das premiações está marcada para as 20h, coroando os campeões e destaques da edição 2025 do torneio.

A Copa de Futebol Society Embratel é organizada pela Liga de Futebol de Vilhena, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes) e do Clube Park Embratel, reforçando o incentivo ao esporte amador no município.

