VÍDEO: morador de Cerejeiras desaparece durante banho no lado boliviano do rio Guaporé em Pimenteiras

Na tarde deste sábado, 1º de novembro de 2025, um jovem de 23 anos, identificado como Wemerson cordeiro dos Santos, morador de Cerejeiras, desapareceu nas águas do rio Guaporé, no lado boliviano, em Pimenteiras do Oeste.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a vítima estava acompanhada de amigos em uma prainha conhecida como “Flor do Ouro”.

Após o almoço, o rapaz entrou na água para tomar banho, mas, ao mergulhar, não retornou à superfície e acabou desaparecendo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Cerejeiras foi acionado por volta das 14h e iniciou imediatamente as buscas. No entanto, com o anoitecer, as operações foram suspensas e devem ser retomadas ao amanhecer deste domingo, 2.

As equipes de Cerejeiras solicitaram o apoio de mergulhadores dos grupamentos de Vilhena e Colorado do Oeste para auxiliar nos trabalhos de busca. Moradores da região também colaboram voluntariamente nas tentativas de localizar o jovem.

