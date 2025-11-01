VÍDEO: televisor é furtado de escola municipal após arrombamento em Vilhena

Na manhã deste sábado, 1º de novembro de 2025, por volta das 9h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Escola Municipal Luiz Eduardo Silva Rover, localizada na Rua José Honorio Ramos, bairro Parque Cidade Jardim II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local a equipe policial constatou que uma das janelas de uma sala de aula apresentava sinais de arrombamento.

Do interior do cômodo foi subtraído um televisor da marca Samsung, de 55 polegadas, na cor preta, pertencente ao patrimônio da unidade escolar.

O autor teria utilizado uma faca tipo açougueiro para arrombar a janela, objeto que foi deixado no local após o crime.

A área foi isolada para preservar os vestígios, sendo acionada a perícia criminal, que realizou levantamentos técnicos e coletou indícios materiais.

A Polícia Militar fez diligências no entorno da escola em busca de testemunhas e informações que pudessem levar à identificação do autor, porém, até o momento, sem sucesso.

Câmeras de segurança da unidade registraram a ação do suspeito, e as imagens deverão auxiliar a Polícia Civil na investigação do caso.

>>>Vídeo abaixo: