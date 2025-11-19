Deputada Gislaine Lebrinha indica construção de salas e banheiros na escola de Costa Marques

A deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) apresentou indicação à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) para a construção de quatro salas de aula e banheiros na EMEF Prefeito Ruy Rodrigues de Almeida, no município de Costa Marques. A solicitação atende demanda encaminhada pelo prefeito Fabiomar, que ressaltou a necessidade de ampliar a estrutura da unidade.

A parlamentar afirma que o atual espaço físico da escola não comporta a demanda de novos alunos. Segundo Lebrinha, a ampliação garantirá melhores condições de atendimento. “A construção de novas salas permitirá que a escola receba mais estudantes e supere as limitações estruturais que hoje dificultam o avanço das matrículas”, declarou.

A deputada também pediu prioridade no trâmite da solicitação dentro da SEDUC. A medida, segundo ela, contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade do ensino oferecido no município de Costa Marques e atenderá às necessidades apontadas pela administração local.