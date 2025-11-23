Cristiane Lopes garante avanços no campo com maquinários já em operação no Assentamento Joana D’Arc em Porto Velho

O compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar voltou a render frutos em Porto Velho.

Nesta semana, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) esteve no Assentamento Joana D’Arc acompanhada do secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, para verificar de perto o trabalho dos maquinários destinados por meio de sua emenda parlamentar ao Projeto Porteira Adentro.

“É muito gratificante voltar ao Joana D’Arc e ver a emenda sendo executada exatamente onde precisa estar: na terra, na produção, nas mãos de quem trabalha. Nosso compromisso é com o resultado, e o resultado já está acontecendo”, afirmou a deputada Cristiane Lopes.

O Projeto Porteira Adentro tem como objetivo levar infraestrutura até dentro das propriedades rurais, com abertura e recuperação de ramais internos, preparo de solo, melhoria de acessos e apoio direto à produção agrícola. No Joana D’Arc, onde a agricultura familiar sustenta grande parte das famílias, a presença dos maquinários representa avanço, dignidade e novas oportunidades.

O secretário da Semagric destacou a importância da parceria. “Estamos vendo o impacto real desse investimento. As máquinas estão trabalhando onde o produtor precisa, fazendo a diferença no dia a dia das famílias do assentamento. A deputada Cristiane Lopes tem sido uma grande parceira da agricultura de Porto Velho”, afirmou Rodrigo Ribeiro.

A produtora rural Helenice Maria também celebrou a chegada do serviço. “É uma alegria muito grande ver essas máquinas aqui dentro do assentamento. Isso ajuda demais quem vive do que planta. A gente esperava por esse apoio, e hoje ele está chegando direto para nós. Só temos a agradecer”, destacou.

Com mais essa entrega efetivada, a parlamentar reafirma seu papel de apoiar quem vive e produz no campo, garantindo mais dignidade, estrutura e oportunidades para as famílias rurais de Porto Velho. “Continuarei destinando recursos para garantir condições dignas e mais produtividade aos nossos agricultores”, finalizou Cristiane Lopes.