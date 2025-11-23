Funcionária e namorado são detidos suspeitos de furtar carne de restaurante em Vilhena

Uma denúncia de furto registrada na noite de sábado, 22 de novembro de 2025, mobilizou a Polícia Militar na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, esquina com a Rua Almícar Pires, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A responsável pelo estabelecimento relatou que uma funcionária estaria desviando alimentos do local.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a proprietária apontou como envolvidos A.P.M., e seu namorado, R.X.G.A., ambos de nacionalidade venezuelana.

A funcionária, de acordo com o relato, retirava produtos alimentícios, principalmente carne, de forma premeditada. Ela escondia os itens em sacolas plásticas, deixava próximo ao lixo e retornava mais tarde para recolher o material sem levantar suspeitas.

Ainda conforme informado, R.X.G.A., auxiliava de maneira indireta, permanecendo nas proximidades do estabelecimento para facilitar a retirada posterior do produto furtado.

A responsável afirmou à polícia que essa prática ocorria de forma reiterada e que há registros em vídeo de outras datas mostrando a funcionária realizando o mesmo procedimento.

Também relatou que outros funcionários, que não estavam no local no momento da ação, fariam parte do esquema, comprometendo-se a entregar posteriormente as imagens e identificação dos demais suspeitos.

Nesta data, apenas A.P.M., e R.X.G.A., foram flagrados. Eles recolheram cerca de 10 kg de carne deixados na lixeira e tentaram se evadir, sendo abordados logo em seguida.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Uma bicicleta elétrica de cor vermelha, com tarjeta de tombamento de um frigorífico e utilizada no transporte do material furtado, também foi apreendida e entregue na unidade policial.