domingo, 23 de novembro de 2025.

Funcionária e namorado são detidos suspeitos de furtar carne de restaurante em Vilhena

Casal de venezuelano foi flagrado retirando cerca de 10 kg de carne deixada em sacolas junto ao lixo para facilitar a subtração
O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis/Foto: Extra de Rondônia

Uma denúncia de furto registrada na noite de sábado, 22 de novembro de 2025, mobilizou a Polícia Militar na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, esquina com a Rua Almícar Pires, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A responsável pelo estabelecimento relatou que uma funcionária estaria desviando alimentos do local.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, a proprietária apontou como envolvidos A.P.M., e seu namorado, R.X.G.A., ambos de nacionalidade venezuelana.

A funcionária, de acordo com o relato, retirava produtos alimentícios, principalmente carne, de forma premeditada. Ela escondia os itens em sacolas plásticas, deixava próximo ao lixo e retornava mais tarde para recolher o material sem levantar suspeitas.

Ainda conforme informado, R.X.G.A., auxiliava de maneira indireta, permanecendo nas proximidades do estabelecimento para facilitar a retirada posterior do produto furtado.

A responsável afirmou à polícia que essa prática ocorria de forma reiterada e que há registros em vídeo de outras datas mostrando a funcionária realizando o mesmo procedimento.

Também relatou que outros funcionários, que não estavam no local no momento da ação, fariam parte do esquema, comprometendo-se a entregar posteriormente as imagens e identificação dos demais suspeitos.

Nesta data, apenas A.P.M., e R.X.G.A., foram flagrados. Eles recolheram cerca de 10 kg de carne deixados na lixeira e tentaram se evadir, sendo abordados logo em seguida.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Uma bicicleta elétrica de cor vermelha, com tarjeta de tombamento de um frigorífico e utilizada no transporte do material furtado, também foi apreendida e entregue na unidade policial.

 

