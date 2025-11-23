Homem conhecido no meio policial resiste à abordagem e acaba detido em Vilhena

Na noite de sábado, 22 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha deteve um homem após resistência à abordagem na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, esquina com a Rua Almícar Pires, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O indivíduo, identificado apenas pelas iniciais K.C., conhecido no meio policial pelo histórico de crimes violentos, demonstrou comportamento suspeito ao notar a aproximação da viatura.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o homem, apresentou visível nervosismo, abaixou a pala do boné para ocultar o rosto e exibiu volume sob a blusa, sugerindo portar objeto ilícito.

Diante da fundada suspeita, os policiais determinaram a abordagem, ordenando que ele se posicionasse de costas com as mãos sobre a cabeça.

Ainda conforme levantado pela reportagem, o suspeito passou a resistir ativamente às ordens, afirmando que “não devia mais nada para a Justiça” e investindo de forma brusca contra a guarnição.

Para garantir a segurança do próprio abordado e da equipe, foram utilizadas técnicas de menor potencial ofensivo, com emprego de algemas e spray de pimenta, aplicados de forma proporcional até a contenção completa.

Na busca pessoal, o volume identificado tratava-se apenas de um aparelho celular e um pacote de fumo extra forte, não sendo localizada arma ou qualquer objeto ilícito.

Durante a resistência, o homem sofreu lesões corporais leves, consistentes em vermelhidão e pequenos arranhados causados pelo atrito com o solo, condição posteriormente constatada na unidade policial.

O suspeito afirmou ter se exaltado por alegar possuir um laudo médico, que não foi apresentado à equipe.

Após a contenção, ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado para registro da ocorrência, permanecendo em condições físicas estáveis e sem necessidade de atendimento médico emergencial.