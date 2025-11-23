Homem é agredido por grupo após confusão em frente casa noturna em Vilhena

Na manhã deste domingo, 23 de novembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um homem caído na Avenida Marechal Rondon, próximo à Rua 335, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais encontraram C.J.P.S., sentado na calçada, apresentando diversas lesões pelo corpo.

A vítima relatou que, ao deixar uma casa noturna situada na Avenida Paraná, foi surpreendida por uma briga generalizada na área externa do estabelecimento.

Durante a confusão, C., afirmou ter sido agredido por vários indivíduos, não conseguindo identificar os autores devido ao tumulto e à quantidade de pessoas envolvidas.

Diante da situação e considerando o estado da vítima, a guarnição realizou os procedimentos operacionais de praxe, garantindo a segurança do local, avaliando as condições físicas do homem e providenciando seu encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu sob cuidados médicos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deverá investigar o caso para tentar identificar os agressores.