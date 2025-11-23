Homem é preso em imóvel abandonado com motoneta furtada em Vilhena

Na tarde de sábado, 22 de novembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um homem em um imóvel abandonado na Avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, após denúncia anônima apontar que uma motoneta estaria sendo desmontada no local.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço indicado, a guarnição encontrou J.S.M., no quintal da residência abandonada, momento em que ele foi abordado e submetido à revista pessoal.

O suspeito, que faz uso de tornozeleira eletrônica, estava com uma bicicleta Colli, aro 29, de cor rosa.

Questionado sobre o motivo de estar no imóvel, ele afirmou que utilizava o local como banheiro. Entretanto, durante vistoria realizada pelos policiais, foi localizada uma motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, placa NBK6J72, que possuía registro de furto/roubo no sistema. O veículo apresentava danos na carenagem frontal e no sistema de ignição.

Próximo à motoneta, foram encontradas ferramentas como uma tesoura, uma chave de fenda, uma chave Philips e um capacete preto, indícios de que o veículo poderia estar em processo de desmontagem.

Ainda conforme apurado, o suspeito negou ter furtado a motocicleta, mas admitiu saber que se tratava de produto de furto, afirmando que estaria no local para “cuidar do veículo”, supostamente a pedido de outra pessoa não identificada.

Diante dos fatos, J., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a motocicleta e a bicicleta apreendida, para as providências cabíveis.