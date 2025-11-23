Facebook Instagram
Motocicleta é furtada em via pública durante madrugada em Vilhena

Vítima percebeu crime ao retornar ao local onde havia estacionado o veículo
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil

Na madrugada deste sábado, 22 de novembro de 2025, uma motocicleta foi furtada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após a vítima perceber o desaparecimento do veículo.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o proprietário relatou aos policiais que estacionou a motocicleta Honda/CB 300, de cor vermelha, por volta das 22h, em frente a um comércio localizado na via pública. Ao retornar ao local cerca de quatro horas depois, já por volta das 02h, constatou que o veículo havia sido subtraído.

A equipe policial realizou buscas pelo entorno, colheu informações preliminares com a vítima e fez consulta ao sistema operacional para confirmar os dados identificadores da motocicleta.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para tentar localizar o veículo e identificar o autor do furto.

 

