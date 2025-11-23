Motociclista é preso embriagado após trafegar na contramão em Cerejeiras

Na noite de sábado, 22 de novembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um motociclista na Rua Panamá, em Cerejeiras, após flagrá-lo trafegando na contramão em uma via de sentido único.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina nas proximidades da Escola Tancredo de Almeida Neves.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o condutor da motoneta Honda Biz 125 ES seguia em sentido contrário ao permitido, o que motivou a intervenção policial.

Durante a fiscalização, foi constatado que o farol do veículo estava com defeito. Questionado, o motociclista informou não possuir habilitação, embora tenha apresentado o documento do veículo, que estava regular.

Ainda conforme levantado pela reportagem, os policiais perceberam que o condutor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como falas desconexas, sonolência, comportamento alterado e forte odor etílico. Ele admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas, “algumas cervejas” durante a tarde.

Diante dos indícios, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. No local, aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou 0,62 mg/L, confirmando estado de embriaguez acima do limite legal.

O caso foi registrado e seguirá para as providências cabíveis.