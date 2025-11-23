“VAGABUNDO E PILANTRA”: desentendimento e ameaça envolvendo vereadores esquenta clima político e caso vai parar na polícia em Cabixi

Um incidente envolvendo membros da política local agitou os bastidores do município de Cabixi, na região sul de Rondônia.

O episódio ocorreu na última sexta-feira, 21 de novembro, no gabinete do presidente da Câmara Municipal, e envolve os vereadores Gilmar Rose, conhecido como “Tourinho”, e Eleilto Rodrigues dos Santos, popularmente conhecido como “Cebinho”.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no quartel da Polícia Militar e obtido pelo Extra de Rondônia, o caso foi classificado como “ameaça e injúria”, tendo “Tourinho” como vítima.

Segundo o BO, o incidente ocorreu por volta das 16h, dentro da sala do presidente da Câmara, durante uma reunião no Legislativo Municipal. Consta que “Tourinho” se recusou a cumprimentar “Cebinho”, momento em que este último teria proferido palavras ofensivas, chamando-o de “vagabundo, pilantra e safado”. Além disso, “Cebinho” teria feito ameaças, segurando o cabelo de “Tourinho” e afirmando: “Quando eu te pegar na rua, vou te arrebentar. Você vai se ver comigo. Vou te pegar para acertar as contas.”

“Tourinho” relatou que o episódio decorreu de um desentendimento antigo entre os dois e que a cena foi testemunhada por um advogado e um parlamentar presentes na ocasião.