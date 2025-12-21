Suspeito foge de abordagem policial e é detido após perseguição no bairro 5º BEC em Vilhena

Na noite de sábado 20 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento ostensivo pela Rua Cláudio Coutinho, no bairro 5º BEC, em Vilhena, quando avistou um indivíduo transitando em uma bicicleta elétrica no cruzamento com a Rua Pedro Álvares Cabral.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, o suspeito trajava moletom com a cabeça coberta e, ao perceber a aproximação da viatura, passou a demonstrar comportamento considerado suspeito, olhando repetidas vezes para trás e aumentando a velocidade.

Ao receber ordem de abordagem, o homem empreendeu fuga, colocando a mão na cintura e no bolso do moletom em diversas ocasiões, como se tentasse pegar algum objeto.

Durante a tentativa de abordagem, já na Rua Cláudio Coutinho, o suspeito subiu na calçada e continuou a fuga, abandonando a bicicleta em frente a um estabelecimento comercial e entrando no local, onde foi alcançado pelos policiais, nas proximidades da área da cozinha.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. Questionado, ele afirmou que teria fugido por medo de ser prejudicado pela polícia. Diante da conduta apresentada e do grande fluxo de pessoas no local, os policiais decidiram conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil.

Na delegacia, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo adotadas as providências cabíveis conforme a legislação vigente.

>>>Vídeo: