Câmara de Chupinguaia acumula R$ 238 mil em diárias em 2025 e figura entre as maiores gastadoras do Cone Sul; confira ranking

A Câmara de Chupinguaia gastou, ao longo de todo o ano de 2025, exatos R$ 238.381,25 com diárias.

Esse valor – que envolve vereadores e servidores da Casa – coloca o município como um dos maiores gastadores da região do Cone Sul de Rondônia.

Gardell dos Santos (PSD), presidente do Legislativo, lidera o ranking dos parlamentares que mais utilizaram recursos, com um total de R$ 37.850,00. Já a vereadora Maria Aparecida da Costa (Republicanos) utilizou menos recursos, com R$ 16 mil.

Conforme pesquisa feita pelo Extra de Rondônia junto ao Portal da Transparência, os valores foram utilizados pelos vereadores justificando deslocamentos a Porto Velho, capital de Rondônia; Brasília, capital federal; além de outros municípios, com o objetivo de captar recursos para Chupinguaia.

O site Extra de Rondônia enviou mensagem ao vereador Gardell para ouvir sua versão sobre a utilização das diárias, mas até o momento da publicação desta matéria, não recebeu resposta. O site permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

>>> VEJA, ABAIXO, O RANKING DE DIÁRIAS EM 2025:

Gardell Vinicius Lima Dos Santos (PSD) — R$ 37.850,00

Ederson Luiz Fassicolo “da Van” (PL) — R$ 33.350,00

Valdomiro Custodio da Silva “Careca” (AGIR) — R$ 33.050,00

Rubens dos Santos Pereira (PL) — R$ 33.000,00

Angelica de Souza Peralta (PP) — R$ 31.250,00

Vanderci de Paula Campos “Alicate” (PRD) — R$ 31.200,00

Fernando Pereira da Silva (PP) — R$ 31.000,00

Denilson Ramos da Cruz (PSD) — R$ 22.750,00