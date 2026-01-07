Câmara de Chupinguaia acumula R$ 238 mil em diárias em 2025 e figura entre as maiores gastadoras do Cone Sul; confira ranking

A Câmara de Chupinguaia gastou, ao longo de todo o ano de 2025, exatos R$ 238.381,25 com diárias.
Esse valor – que envolve vereadores e servidores da Casa – coloca o município como um dos maiores gastadores da região do Cone Sul de Rondônia.
Gardell dos Santos (PSD), presidente do Legislativo, lidera o ranking dos parlamentares que mais utilizaram recursos, com um total de R$ 37.850,00. Já a vereadora Maria Aparecida da Costa (Republicanos) utilizou menos recursos, com R$ 16 mil.
Conforme pesquisa feita pelo Extra de Rondônia junto ao Portal da Transparência, os valores foram utilizados pelos vereadores justificando deslocamentos a Porto Velho, capital de Rondônia; Brasília, capital federal; além de outros municípios, com o objetivo de captar recursos para Chupinguaia.
O site Extra de Rondônia enviou mensagem ao vereador Gardell para ouvir sua versão sobre a utilização das diárias, mas até o momento da publicação desta matéria, não recebeu resposta. O site permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.
>>> VEJA, ABAIXO, O RANKING DE DIÁRIAS EM 2025:
- Gardell Vinicius Lima Dos Santos (PSD) — R$ 37.850,00
- Ederson Luiz Fassicolo “da Van” (PL) — R$ 33.350,00
- Valdomiro Custodio da Silva “Careca” (AGIR) — R$ 33.050,00
- Rubens dos Santos Pereira (PL) — R$ 33.000,00
- Angelica de Souza Peralta (PP) — R$ 31.250,00
- Vanderci de Paula Campos “Alicate” (PRD) — R$ 31.200,00
- Fernando Pereira da Silva (PP) — R$ 31.000,00
- Denilson Ramos da Cruz (PSD) — R$ 22.750,00
- Maria Aparecida da Costa (Republicanos) — R$ 16.150,00