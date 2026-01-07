Facebook Instagram
Câmara de Chupinguaia acumula R$ 238 mil em diárias em 2025 e figura entre as maiores gastadoras do Cone Sul; confira ranking

Gardell dos Santos, presidente do Legislativo, foi quem recebeu a maior quantia ao longo do ano, totalizando R$ 37 mil
Vereadores legislatura 2025/2028 / Foto: Extra de Rondônia

A Câmara de Chupinguaia gastou, ao longo de todo o ano de 2025, exatos R$ 238.381,25 com diárias.

Esse valor – que envolve vereadores e servidores da Casa – coloca o município como um dos maiores gastadores da região do Cone Sul de Rondônia.

Gardell dos Santos (PSD), presidente do Legislativo, lidera o ranking dos parlamentares que mais utilizaram recursos, com um total de R$ 37.850,00. Já a vereadora Maria Aparecida da Costa (Republicanos) utilizou menos recursos, com R$ 16 mil.

Conforme pesquisa feita pelo Extra de Rondônia junto ao Portal da Transparência, os valores foram utilizados pelos vereadores justificando deslocamentos a Porto Velho, capital de Rondônia; Brasília, capital federal; além de outros municípios, com o objetivo de captar recursos para Chupinguaia.

O site Extra de Rondônia enviou mensagem ao vereador Gardell para ouvir sua versão sobre a utilização das diárias, mas até o momento da publicação desta matéria, não recebeu resposta. O site permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

>>> VEJA, ABAIXO, O RANKING DE DIÁRIAS EM 2025:

  1. Gardell Vinicius Lima Dos Santos (PSD)R$ 37.850,00 
  1. Ederson Luiz Fassicolo “da Van” (PL) — R$ 33.350,00
  1. Valdomiro Custodio da Silva “Careca” (AGIR)R$ 33.050,00
  1. Rubens dos Santos Pereira (PL)R$ 33.000,00
  1. Angelica de Souza Peralta (PP)R$ 31.250,00
  1. Vanderci de Paula Campos “Alicate” (PRD)R$ 31.200,00
  1. Fernando Pereira da Silva (PP)R$ 31.000,00
  1. Denilson Ramos da Cruz (PSD)R$ 22.750,00
  1. Maria Aparecida da Costa (Republicanos)R$ 16.150,00

 

 

 

 

