Colisão entre veículos é registrada no centro de Vilhena

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, no centro de Vilhena. O acidente envolveu um VW Saveiro e um Chevrolet Onix.
Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor do Onix trafegava pela Avenida Barão do Rio Branco, no sentido Porto Velho, quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Getúlio Vargas, colidiu com a Saveiro, cujo motorista seguia no sentido da BR-364.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos, sendo constatados apenas danos materiais. A Polícia Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência.