Facebook Instagram
quarta-feira, 07 de janeiro de 2026.

Colisão entre veículos é registrada no centro de Vilhena

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, no centro de Vilhena. O acidente envolveu um VW Saveiro e um Chevrolet Onix.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor do Onix trafegava pela Avenida Barão do Rio Branco, no sentido Porto Velho, quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Getúlio Vargas, colidiu com a Saveiro, cujo motorista seguia no sentido da BR-364.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos, sendo constatados apenas danos materiais. A Polícia Militar foi acionada e realizou o registro da ocorrência.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.