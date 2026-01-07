Ieda Chaves propõe convênio para modernizar unidade de saúde de Candeias do Jamari

Ainda no último ano legislativo, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou a Indicação nº 15.201/2025, recomendando a celebração de convênio entre o Governo do Estado de Rondônia e o município de Candeias do Jamari. A proposta tem como objetivo a construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para a Unidade Mista de Saúde e o Hospital de Pequeno Porte (HPP) do município.

Segundo a parlamentar, a atual estrutura da Unidade Mista de Saúde está defasada em relação às necessidades da população, especialmente diante do crescimento demográfico da cidade e da alta demanda por atendimentos médicos imediatos. A falta de equipamentos adequados e de espaço físico compatível compromete a qualidade dos serviços prestados.

“A construção, ampliação e reforma da unidade, aliadas à aquisição de novos equipamentos, visam garantir um atendimento mais resolutivo, seguro e humanizado, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde que atuam no local”, destaca Ieda Chaves no documento.

Descentralização

Em outro trecho da indicação, a deputada ressalta que “a medida contribui para a descentralização dos atendimentos de média complexidade, reduzindo a sobrecarga dos hospitais da capital e ampliando o acesso da população aos serviços básicos e de emergência”. Ieda Chaves enfatiza ainda que a iniciativa está alinhada aos princípios da universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS).