PF deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantojuvenil em RO e SC

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a operação Retorno, com o objetivo de combater crimes de aquisição, armazenamento e compartilhamento de material relacionado ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

A investigação teve início após a identificação de indícios de condutas criminosas praticadas por um indivíduo que, à época dos fatos, residia em Ji-Paraná (RO) e atualmente está domiciliado no estado de Santa Catarina. As apurações apontaram a disponibilização de material ilícito na internet.

Com base nas informações reunidas, a Justiça expediu três mandados de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Ji-Paraná (RO), São Joaquim (SC) e Santa Rosa de Lima (SC).

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos equipamentos eletrônicos vinculados ao investigado, que serão submetidos à perícia técnica. Em São Joaquim (SC), o suspeito foi preso em flagrante pelo armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.

As investigações seguem em andamento, com a análise do conteúdo apreendido, a fim de aprofundar a apuração dos fatos e identificar possíveis outros envolvidos.

Em nota, a Polícia Federal reforçou o compromisso com a proteção dos direitos de crianças e adolescentes e alertou pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar o uso de tecnologias por menores, destacando a necessidade de prevenção e atenção aos riscos do ambiente virtual.