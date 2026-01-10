Deputado Cássio Gois garante R$ 570 mil para construção de praça coberta em Cacoal

O compromisso com a qualidade de vida das famílias rondonienses segue sendo uma marca do mandato do deputado estadual Cássio Gois que investe em diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, cultura e lazer em todo o estado de Rondônia.

Em Cacoal, um dos municípios mais importantes da região central do estado, o bairro Vista Alegre, populoso e de grande relevância social, receberá um investimento histórico: R$ 570 mil para a construção de uma praça nova, coberta e com playground, garantindo um espaço digno de lazer, convivência e bem-estar para crianças, famílias e toda a comunidade.

O recurso foi viabilizado pelo deputado Cássio Gois, em parceria com o vereador e presidente da Câmara Municipal, Gimenez Fritz, com apoio do prefeito Adailton Furia, do vice-prefeito Tonny Pablo e do governador Coronel Marcos Rocha, fortalecendo a união de esforços entre os poderes em benefício da população.

Atualmente, o bairro não conta com nenhum espaço público adequado para lazer. A única academia ao ar livre existente encontra-se em condições precárias, sem estrutura e sem segurança para uso. Mesmo assim, moradores continuam frequentando o local por falta de alternativas.

A moradora Poliana, mãe de uma criança pequena, relata que costuma levar o filho para brincar no espaço, mas destaca as dificuldades enfrentadas diariamente.

“Os ferros já estão muito velhos, não é um lugar adequado. Mesmo assim, a gente vem porque não tem outra opção. Saber que agora vai ter uma praça de verdade é uma felicidade enorme para nós”, afirmou.

A nova praça será construída ao lado da base da Polícia Militar, em um ponto estratégico do bairro, garantindo mais segurança, organização e valorização do espaço urbano. O projeto contempla uma estrutura moderna, coberta, com playground infantil e ambiente planejado para atender crianças, jovens, idosos e famílias.

O presidente da Câmara Municipal de Cacoal e morador do bairro, vereador Gimenez Fritz, destacou a importância da parceria e o impacto direto do investimento para a comunidade local.

“Esse é um projeto que nasce do coração e da realidade de quem vive aqui. Eu sou morador desse bairro, conheço de perto as dificuldades e sei o quanto esse espaço de lazer faz falta para nossas famílias. A parceria com o deputado Cássio Gois foi fundamental para tirar esse sonho do papel. Ele teve sensibilidade, ouviu nosso pedido e destinou esse recurso que vai transformar completamente essa área, trazendo dignidade, lazer e qualidade de vida para nossas crianças e para toda a comunidade.”

Segundo o deputado Cássio Gois, investir em lazer também é investir em saúde, segurança e qualidade de vida.

“Esse é um sonho antigo dos moradores, e nosso mandato existe para ouvir essas demandas e transformá-las em realidade. Uma praça é um espaço de convivência, de cuidado com as pessoas e de fortalecimento da comunidade”, destacou o parlamentar.

A chegada do recurso representa a realização de um sonho aguardado há muitos anos pelos moradores do bairro Vista Alegre e reforça o compromisso do deputado Cássio Gois com ações que transformam realidades e deixam legado nos municípios rondonienses.