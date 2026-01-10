Luizinho Goebel destina R$ 150 mil para compra de cestas básicas em Chupinguaia

O município de Chupinguaia, no Cone Sul de Rondônia, recebeu o repasse de R$ 150.000,00 destinado à aquisição de cestas básicas para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O recurso será aplicado por meio das políticas públicas de assistência social do município.

Os valores são oriundos de ações do deputado estadual Luizinho Goebel e fazem parte de um conjunto de investimentos direcionados ao fortalecimento da rede de proteção social. A aplicação do recurso permitirá ao município ampliar o atendimento a famílias cadastradas em programas sociais, especialmente em períodos de maior demanda.

A distribuição das cestas básicas será realizada conforme critérios definidos pela administração municipal, seguindo as normas legais e os parâmetros dos programas de assistência social em vigor.