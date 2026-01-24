ACORDA BRASIL: Bagattoli se une a Nikolas Ferreira em caminhada pela liberdade e justiça

O senador Jaime Bagattoli (PL) se uniu ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Caminhada da Liberdade, que tem mobilizado políticos e cidadãos com destino à Brasília, onde um grande ato pacífico é esperado para o próximo domingo (25).

Bagattoli encontrou Nikolas, e a multidão que o acompanha, no município de Luziânia (GO) e deve concluir o ato na capital federal. Ao todo, o ato deve acumular 240 quilômetros desde o ponto de partida que foi no município de Paracatu, em Minas Gerais.

“Essa caminhada e o tanto de pessoas que ela vem reunindo é a prova de que o país já não aguenta mais tanto desmando e injustiça. É pelos presos do 8 de janeiro, é pelo presidente Bolsonaro, é pela liberdade do Brasil”, declarou o senador.

Ao longo dos últimos dias, a caminhada tem ganhado o apoio de políticos de todo o Brasil e, principalmente, da população que tem apoiado o ato da direita de diversas formas.

Entre as principais pautas estão a liberdade aos presos políticos do 8 de janeiro e do presidente Jair Bolsonaro, além de cobrança aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que acumulam escândalos e decisões controversas nos últimos anos.