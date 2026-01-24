Adolescente passa mal após uso de droga e é socorrida ao hospital em Vilhena

Na tarde de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia envolvendo uma adolescente que teria feito uso de substância entorpecente oferecida pelo companheiro, também menor de idade, e que apresentava mal-estar, em uma residência no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local os policiais fizeram contato com os responsáveis legais da menor, que relataram que a adolescente, que havia dado à luz recentemente, teria consumido uma droga do tipo “prensado”, fornecida pelo companheiro.

A própria adolescente confirmou o uso da substância e informou que não se sentia bem, solicitando atendimento médico.

Diante da situação, a guarnição conduziu a menor ao Hospital Regional, onde ela recebeu atendimento e permaneceu em observação.

Durante a averiguação, os policiais constataram ainda a presença de um bebê de aproximadamente dois meses de idade na residência, filha do casal de adolescentes.

Segundo avaliação preliminar da equipe, o imóvel apresentava condições consideradas inadequadas para a permanência da criança, o que motivou a condução do bebê, acompanhado de familiares, ao Hospital Regional para avaliação.

O adolescente envolvido foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Familiares relataram temer pela segurança da adolescente e da criança, solicitando a adoção de medidas de proteção.