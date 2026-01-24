Confúcio Moura defende políticas firmes contra a violência contra a mulher

O senador Confúcio Moura voltou a tratar com firmeza a violência contra a mulher como prioridade absoluta do debate público.

Em discurso na Câmara de Vereadores de Cerejeiras, nesta terça-feira (20), o parlamentar classificou a violência de gênero como um problema grave, estrutural e que exige respostas imediatas do poder público e da sociedade.

Diante de lideranças e da população, Confúcio afirmou que a violência contra a mulher representa “um atentado grosseiro contra a dignidade da pessoa humana” e alertou que, embora o Brasil aparente tranquilidade, vive uma guerra interna silenciosa, na qual mulheres de todas as idades e classes sociais seguem sendo vítimas. Para o senador, a defesa da vida e da dignidade feminina deve ser pilar central de qualquer política comprometida com justiça social.

No Senado, a mesma posição firme

O discurso em Cerejeiras reflete uma atuação constante do senador no Congresso Nacional. Em pronunciamento no plenário em dezembro de 2025, Confúcio Moura alertou para o avanço dos casos de feminicídio e afirmou que o país chegou a um limite moral diante da banalização da violência. Segundo ele, os números revelam uma realidade presente em todas as regiões e classes sociais.

Na ocasião, o senador defendeu que o enfrentamento do problema exige ação conjunta do Estado e da sociedade, com participação de instituições públicas, escolas, igrejas, famílias e organizações civis, de forma permanente e coordenada.

Propostas concretas no Legislativo

Além do discurso, Confúcio Moura atua com propostas objetivas. Ele é autor do Projeto de Lei 5835/2025, que cria o Auxílio Recomeço, uma ajuda financeira temporária destinada a mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade. A iniciativa prevê apoio por até seis meses, garantindo condições mínimas de sobrevivência e autonomia para que as vítimas possam romper com ciclos de abuso e reconstruir suas vidas.

O senador também defende a ampliação de políticas de proteção, como delegacias especializadas funcionando 24 horas, fortalecimento das redes de acolhimento e mecanismos que estimulem a denúncia com segurança e efetividade.

Compromisso permanente

A fala em Cerejeiras e os pronunciamentos no Senado evidenciam uma linha coerente de atuação. Confúcio Moura tem se posicionado de forma reiterada contra a naturalização da violência de gênero e em defesa da participação feminina na política e nos espaços de decisão.

Ao tratar o tema com indignação e responsabilidade, o senador reforça que o combate à violência contra a mulher não é uma pauta secundária, mas uma urgência moral e social que exige ação imediata, firme e contínua do Estado brasileiro.