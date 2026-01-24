Deputada Lebrinha empenha R$ 81,1 mil para notebooks em Seringueiras

O município de Seringueiras recebeu o empenho de R$ 81.114,27 para a aquisição de notebooks, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil).

O recurso tem como objetivo fortalecer a área de tecnologia na educação da rede educacional.

A destinação atende solicitação apresentada pela vereadora Jéssica da Saúde, que encaminhou a demanda à parlamentar. Os equipamentos serão utilizados para ampliar o acesso a ferramentas digitais e apoiar atividades pedagógicas.

Segundo a deputada, o investimento busca contribuir para a modernização do ensino no município. “A tecnologia é uma ferramenta essencial para a educação nos dias atuais. Esses equipamentos vão apoiar o trabalho dos profissionais da rede educacional ampliando as condições de aprendizagem dos estudantes”, afirmou.

Gislaine Lebrinha agradeceu à vereadora Jéssica da Saúde pela indicação da demanda e destacou a parceria com o Governo de Rondônia para a liberação do recurso. A parlamentar reforçou que segue atuando para direcionar investimentos aos municípios de Rondônia, com foco na melhoria da educação e no fortalecimento da gestão educacional pública.